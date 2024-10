Beautiful anticipazioni 16 ottobre: Ridge fa pressioni su R.J., Hope respinge le accuse di Liam

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 16 ottobre alle 13:45, nella trama di domani R.J. è sotto pressione, Ridge lo vuole come stilista nella loro azienda. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: il desiderio di indipendenza di R.J.

Brooke torna alla Forrester e si imbatte in Ridge durante una riunione di famiglia a cui partecipano anche Steffy ed Eric. L'atmosfera è distesa, ma al centro della discussione c'è R.J., che continua a essere pressato da Ridge affinché accetti di lavorare come stilista nell'azienda di famiglia. Nonostante l'insistenza del padre, R.J. ribadisce il suo desiderio di seguire una strada personale, indipendente dal successo della Forrester Creations.

Ridge, tuttavia, è al settimo cielo per il ritorno del figlio e il momento di armonia familiare che si sta creando, sperando di riuscire a convincerlo a unirsi all'azienda. Brooke osserva la scena, consapevole della tensione che potrebbe nascere se R.J. si sentisse costretto a seguire un cammino che non è il suo.

R.J. non ha intenzione di fare lo stilista

Steffy ignora che la sua confessione a Liam ha scatenato una dura discussione tra lo Spencer e Hope, la quale, con grande fervore, respinge le accuse di Steffy. Hope cerca di convincere suo marito che Thomas non la sta manipolando e che il suo unico interesse è il bene del loro matrimonio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge, Steffy e Eric continuano a spingere R.J. a lavorare come stilista nell'azienda di famiglia.