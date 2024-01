Beautiful anticipazioni 16 gennaio: Deacon consegna una busta a Nikki Newman, Brooke a paura per Douglas

Beautiful torna domani, martedì 16 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 15 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 15 gennaio

Brooke teme che Thomas abbia cattive intenzioni e ne informa Ridge e poi Hope, ma entrambi pensano che le sue preoccupazioni siano eccessive.

Deacon discute con Sheila perché vorrebbe che lei andasse via da casa sua e lasciasse per sempre la città. Ma Sheila sembra intenzionata ad avere un rapporto con figlio e nipote, nonostante tutto.

Anticipazioni del 16 gennaio: Il ritorno di Nikki Newman

Nikki Newman si trova attualmente a Los Angeles, attratta dalle promesse di Eric e Ridge di creare un abito esclusivo per sua nipote. Dopo averli incontrati, Nikki si fa dare una busta da Deacon.

Nella puntata di martedì: Le paure di Brooke

Brooke nota che Thomas utilizza un coltello per sbucciare un frutto davanti al giovane Douglas. Durante la discussione che segue, la donna si sente minacciata perchè, mentre parlano animatamente, Thomas ha ancora il coltello tra le mani.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Brooke accusa Thomas di tramare per allontanarla da Ridge