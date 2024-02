Beautiful anticipazioni 16 febbraio: Quinn lascia Carter e la Forrester, Brooke cerca di consolarsi

Beautiful torna domani, venerdì 16 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 15 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 15 febbraio

Brooke continua a non capacitarsi del perché Ridge sia così arrabbiato con lei da lasciarla. Katie corteggia Carter, che sembra gradire. Thomas e Steffy convocano una riunione di famiglia alla Forrester, per annunciare che Ridge ha lasciato Brooke e si è rimesso insieme a Taylor.

Anticipazioni del 16 febbraio: Un addio a sorpresa

Durante la riunione di famiglia alla Forrester, dove Thomas e Steffy ufficializzano la rottura tra Ridge e Brooke un altro annuncio sconvolge la famiglia. Eric coglie l'occasione per informare tutti che Quinn ha lasciato la Forrester e Carter per confessare che se ne è andata, lasciando anche lui.

Nel nuovo episodio: Brooke cerca conforto da Hope e Liam

Intanto Brooke continua a non capire il motivo che ha spinto Ridge a lasciarla per gettarsi tra le braccia di Taylor. La donna, ignara delle macchinazioni di Thomas, si fa consolare da Hope e da Liam.