Beautiful, anticipazioni 15 settembre: Sheila manipola Jack, Katie prende una decisione tra Carter e Bill

Beautiful torna domani, domenica 15 settembre, con il doppio appuntamento in onda alle 13:50 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che l'incontro tra Sheila e Jack continua. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Sheila si insinua nella vita del padre di Finn

Jack si presenta in prigione per incontrare la sua ex amante, ma il dialogo inizia sotto pessimi auspici. Il padre biologico di Finn dichiara immediatamente di non essere disposto ad aiutarla come avvocato penalista, rompendo così qualsiasi speranza che Sheila nutriva di utilizzare i suoi servizi legali per uscire di prigione. L'avvocato spiega che la sua visita ha un solo scopo: mettere un punto finale al loro rapporto. Per lui, l'incontro rappresenta un addio definitivo. Sheila, però, non si arrende così facilmente.

Nonostante il netto rifiuto di Jack, decide di mettere in atto tutte le sue capacità manipolative, cercando di instaurare un dialogo che possa volgere a suo favore. Sheila inizia a evocare i ricordi del loro passato, usando il suo fascino e la seduzione per cercare di indebolire la determinazione dell'avvocato.

Jack Finnegan è stato chiamato da Sheila

La Carter ricorda i momenti della loro relazione clandestina e cerca di far leva sul senso di colpa che Jack potrebbe provare per averla abbandonata in questo momento di bisogno. Sebbene lui sembri deciso a chiudere definitivamente il capitolo, Sheila è maestra nel manipolare le emozioni altrui e spera ancora di riuscire a influenzarlo.

Per Katie l'ex marito è un capitolo chiuso

Nel frattempo, negli uffici della Forrester Creations, la minore delle sorelle Logan torna da Carter dopo il suo incontro con Bill Spencer. Consapevole delle insicurezze dell'avvocato riguardo al suo ex, Katie vuole subito chiarire la situazione. Racconta a Carter di non essere rimasta a pranzo a casa di Bill, e anzi, ha colto l'occasione per ribadire al magnate che, anche se tra loro ci sarà sempre un forte legame a causa del loro passato insieme, il capitolo della loro relazione romantica è definitivamente chiuso.

Katie spiega a Carter che la sua priorità, ora, è lui, e che è tornata da lui proprio per rassicurarlo. Vuole che Carter sappia quanto tiene alla loro relazione e quanto è importante per lei mantenere la loro stabilità. Carter, che inizialmente si era sentito insicuro e preoccupato di poter perdere Katie a favore di Bill, si sente sollevato dalle parole della donna e riconosce la sincerità del suo impegno verso di lui.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila parla con Mike in prigione