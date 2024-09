My Lady Jane, George R.R. Martin deluso dalla cancellazione della serie: "Era brillante e originale"

L'acclamato scrittore George R.R. Martin ha espresso il suo disappunto per la cancellazione della serie di Prime Video My Lady Jane.

Sul blog personale di George R.R. Martin, l'acclamato autore della saga che ha ispirato Il trono di spade ha discusso della cancellazione della serie storico-fantasy di Prime Video, My Lady Jane, che reimmaginava la storia di Lady Jane Grey, la regina che regnò l'Inghilterra per soli 9 giorni prima di essere brutalmente uccisa.

"Parlando di serie televisive, ho sempre amato l'originale storia di Jane Grey, la regina che regnò per 9 giorni l'Inghilterra, mi ha sempre affascinato", ha scritto Martin. "Non c'è da stupirsi, quindi, che mi sia piaciuto molto My Lady Jane, una serie fantasy-storica intelligente e originale su Amazon Prime, ambientata in un'Inghilterra piena di streghe e mutaforma, dove Jane dura più di nove giorni".

Martin ha continuato: "Meredith Glynn è una delle showrunner. Ho avuto il piacere di lavorare con lei su uno degli spinoff de Il trono di spade che la HBO ha accantonato qualche anno fa e, conoscendo il suo talento, non mi ha sorpreso che My Lady Jane fosse così divertente. Arguta e originale, mi ha ricordato un po' The Great, una serie che ho amato. Ahimè, The Great non c'è più e sembra che anche My Lady Jane non ci sarà più. Amazon non l'ha rinnovata per una seconda stagione. Auguro loro buona fortuna. Jane meritava più di nove giorni o otto episodi".

My Lady Jane: Prime Video cancella la serie dopo una stagione

La serie cancellata

Presentata in anteprima il 27 giugno, My Lady Jane aveva come protagonista Emily Bader nei panni di Lady Jane Grey, in una versione romanzata dell'Inghilterra del XVI secolo, abitata dalla classe umana dominante nota come Verity e dagli Ethians che cambiano forma e che vivono ai margini della società.

My Lady Jane: il cast della serie Prime Video

La serie è stata interpretata anche da un cast corale che comprendeva Edward Bluemel nel ruolo di Lord Guildford Dudley, Anna Chancellor nel ruolo di Lady Frances Grey, Rob Brydon nel ruolo di Lord Dudley, Jordan Peters nel ruolo di Re Edoardo VI, Dominic Cooper nel ruolo di Lord Seymour, Kate O'Flynn nel ruolo della Principessa Mary e Abbie Hern nel ruolo della Principessa Bess.

Alla sua uscita, My Lady Jane è stata accolta da recensioni ampiamente positive sia dalla critica che dal pubblico, ottenendo un punteggio "certified fresh" del 95% sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes e un punteggio di pubblico del 90%.

Dopo l'uscita di My Lady Jane, Chancellor si è unito alla sua controparte Brydon per un'intervista con CBR, in cui i due hanno discusso il delicato atto di bilanciare le ispirazioni storiche reali della serie e i suoi elementi apertamente fantastici. "È così fantastico e ambizioso il mondo che sta creando", ha detto Chancellor. "Penso che dal punto di vista della recitazione significhi che devi rimanere con i piedi per terra. Non si può essere troppo grandi o troppo innaturali, soprattutto per quanto riguarda i genitori. Noi siamo gli attori più anziani e, in un certo senso, il nostro compito è quello di mantenere i piedi per terra".