Beautiful anticipazioni 15 luglio, Sheila cede alla passione con Deacon: Bill la minaccia

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 15 luglio alle 13:40, la trama ci rivela che Bill sospetta che Sheila lo abbia tradito. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful dell'15 luglio, Sheila e Deacon: il ritorno di fiamma

Liam va a trovare Bill e, rimasti soli, tenta di convincerlo a lasciare Sheila e cerca ancora una volta di far confessare a suo padre il motivo per cui ha salvato la Carter dalla prigione e ne ha fatto la sua compagna. Bill dice a suo figlio che considera Sheila la donna della sua vita, ma se scoprisse che lei lo tradisce gliela farebbe pagare cara.

Nel frattempo, Sheila va da Deacon e gli dice che vivere con Bill è molto pesante e la sta facendo impazzire. I due si baciano appassionatamente e poi finiscono per fare l'amore come ai vecchi tempi, quando lui l'aveva ospitata a casa sua mentre era ricercata dalla polizia dopo essere evasa di prigione.

Bill teme che Sheila lo abbia tradito

Dopo essersi lasciata andare alla passione con Deacon, Sheila si rende conto che tradendo Bill non solo rischia di tornare in prigione, ma anche di mettere in pericolo l'incolumità di entrambi. Per questo chiede a Deacon di giurare che non rivelerà mai a nessuno quello che è successo. Quando torna a casa, Bill, insospettito dal suo ritardo, l'avverte che nessuno l'ha mai tradito senza pagarne le conseguenze. Lei gli chiede se i dubbi circa la natura della loro relazione siano sorti in lui in seguito all'incontro con il figlio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke non è contenta della decisione di Steffy e Taylor di riprendere Thomas alla Forrester.