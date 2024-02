Beautiful anticipazioni 15 febbraio: Brooke chiede la verità a Ridge, Carter già dimentica Quinn

Beautiful torna domani, giovedì 15 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 14 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 14 febbraio

Steffy, ignara dell'instabilità psichica di Thomas, è felicissima che il padre abbia giurato amore a sua madre ad Aspen e festeggia con il fratello. Brooke, distrutta dal dolore per aver perso Ridge, è tentata dall'alcol e solo l'intervento di Liam evita una catastrofe. Lui promette di non informare della cosa Hope, che intanto consola la madre.

Anticipazioni del 15 febbraio: Brooke non si dà pace per Ridge

Brooke continua a non capacitarsi del perché Ridge sia così arrabbiato con lei da lasciarla. Ridge a Aspen non gli ha rivelato di aver ascoltato la telefonata con cui lei ha denunciato Thomas ai servizi sociali.

Ridge a sua volta ignora che la telefonata è stata fatta da suo figlio che ha imitato la voce di Brooke con un app.

Nella nuova puntata: Carter corteggiato da Katie

Katie dopo aver appreso della rottura tra Carter e Quinn lo ha baciato ed ha iniziato a corteggiarlo. Carter sembra gradire le attenzioni di Katie.

Nel prossimo episodio: Annuncio alla Forrester

Thomas e Steffy convocano una riunione di famiglia alla Forrester, per annunciare che Ridge ha lasciato Brooke e si è rimesso insieme a Taylor.