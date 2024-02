Beautiful anticipazioni 14 febbraio: Steffy celebra l'amore di Taylor e Ridge, Liam salva Brooke dall'alcol!

Beautiful torna domani, mercoledì 14 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 13 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 13 febbraio

In preda alla disperazione per essere stata lasciata dal marito, Brooke è tentata dall'alcol, ma Liam è pronto a impedire che faccia passi falsi.

Thomas continua a dare segni di instabilità psichica: dopo aver clonato la voce di Brooke per fingere una denuncia agli assistenti sociali, sogna di baciare appassionatamente Hope.

Anticipazioni del 14 febbraio: Steffy celebra la felicità familiare

Steffy, Ignara dell'instabilità psichica di Thomas, festeggia la riconciliazione dei genitori ad Aspen e condivide la gioia con il fratello.

Nel prossimo episodio: Brooke lotta con il dolore e la tentazione

Brooke, distrutta dalla perdita di Ridge, affronta il dolore e la tentazione dell'alcol. Solo l'intervento di Liam evita una catastrofe imminente.

Nella nuova puntata: La promessa di Liam

Liam promette di non rivelare ad Hope il tentativo di Brooke di affogare il dolore nell'alcol, mentre Hope cerca di consolare la madre.