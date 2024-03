Beautiful anticipazioni 13 marzo: Thomas e Hope festeggiano il successo, la rabbia di Liam è fuori controllo

Beautiful torna domani, mercoledì 13 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 12 marzo.

Beautiful: riassunto del 12 marzo

Bill e Wyatt provano a consigliare Liam al meglio, affinché possa riuscire a difendere il suo matrimonio. A casa di Eric si svolgono i festeggiamenti per il grande successo dell'anteprima.

Anticipazioni del 13 marzo: I complimenti a Hope e Thomas

Hope e Thomas sono sotto i riflettori, l'anteprima della collezione della linea "Hope for the Future" è stata un successo. La sfilata di moda ha superato tutte le aspettative e tutti si complimentano con i due definendoli una grande squadra.

Nella prossima puntata: La rabbia di Liam

Liam, sempre più geloso, dopo aver chiesto consigli a Bill e Wyatt si sfoga con Brooke. Parlando con la Logan, il giovane le rivela che non ha voluto assistere alla sfilata perché la rabbia ha preso il sopravvento su di lui. L'ira di Liam è scattata quando ha visto Thomas abbracciare Hope.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Bill e Wyatt provano a consigliare Liam al meglio, affinché possa riuscire a difendere il suo matrimonio.