Beautiful anticipazioni 7 marzo: Hope vuole solo Thomas, Sheila tenta di sedurre Deacon

Beautiful torna domani, giovedì 7 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 6 marzo.

Beautiful: riassunto del 6 marzo

Thomas inizia a nutrire false aspettative sul futuro insieme a Hope. Liam va a trovare la moglie, preoccupato della piega che stanno prendendo i suoi rapporti con Thomas. Le ricorda quello che hanno dovuto passare per colpa sua, tutte le lacrime versate.

Anticipazioni del 7 marzo: Hope e Thomas: Un nuovo soggiogamento

Hope sembra ormai soggiogata da Thomas come era accaduto anche in passato. Nonostante gli avvertimenti di Liam e Brooke, la ragazza crede che lui ormai sia davvero una persona diversa.

Sheila vuole conquistare Deacon in Beautiful

Nel nuovo episodio: Una notte di Halloween con Deacon e Sheila

Tornando a casa dal lavoro al ristorante, Deacon trova Sheila pronta a festeggiare in piena regola la notte di Halloween con lui. La donna cerca in tutti i modi di conquistare Deacon, soprattutto ora che Brooke è tornata single e Deacon le ha chiesto di sposarla.

Nel nuovo episodio: Incontro d'affari

Lauren Fenmore, ha un incontro d'affari con Eric alla Forrester. Il personaggio di Lauren appare anche nella soap americana The Young and the Restless, trasmessa in Italia fino al 2009 con il titolo Febbre d'amore.