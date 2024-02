Beautiful anticipazioni 13 febbraio: Brooke di nuovo in preda all'alcol? Thomas al limite della follia!

Beautiful torna domani, martedì 13 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 12 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 12 febbraio

Brooke dichiara di non aver ancora rinunciato a Ridge e non vuole sentire ragioni. Intanto Carter confida a Katie che la storia con Quinn è ormai finita e lei lo sorprende baciandolo appassionatamente.

Intanto Thomas racconta a Hope che Ridge e Taylor sono tornati insieme e in un momento di follia tra i due scoppia la passione, o è stata solo una fantasia di Thomas?

Anticipazioni del 13 febbraio: Brooke e la disperazione

Brooke, devastata dall'abbandono di Ridge, si trova sull'orlo del baratro e viene tentata dall'alcol. Tuttavia, Liam è determinato a impedirle di compiere passi falsi.

Liam si dimostra un forte sostegno per Brooke durante il suo momento di fragilità, cercando di proteggerla dagli effetti devastanti dell'alcol.

Nel nuovo episodio: Thomas e la sua instabilità

Thomas continua a dare segni evidenti di instabilità psichica, creando situazioni pericolose. Dopo aver clonato la voce di Brooke per simulare una denuncia agli assistenti sociali, vive un sogno agitato in cui si vede baciare appassionatamente Hope.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Bill confessa a Katie di provare ancora dei sentimenti per Brooke.