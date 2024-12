Beautiful, anticipazioni 13 dicembre: Hope difende il suo legame con Thomas mentre Liam è irremovibile

Venerdì 13 dicembre torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Liam non riesce a perdonare Hope per il bacio con Thomas. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Brooke chiede a sua figlia di interrompere immediatamente la relazione con Thomas. Per la Logan, questa storia non è destinata a portare equilibrio nella vita di Hope, soprattutto considerando le implicazioni emotive per la sua famiglia. Brooke esorta Hope a lottare per salvare il suo matrimonio con Liam, che, secondo lei, merita una seconda possibilità.

Alla Forrester Creations, Taylor non può fare a meno di esprimere le sue ansie A Ridge. La donna teme che Hope o Brooke possano compromettere il delicato equilibrio che Thomas ha trovato. Ma Ridge non è d'accordo. È fermamente convinto che il bacio tra Hope e suo figlio non avrà alcuna conseguenza significativa.

Wyatt cerca ancora di convincere Liam a perdonare Hope

Anticipazioni di Beautiful: Thomas affronta Brooke

Alla Spencer Publications, Liam riceve la visita del fratello Wyatt, che cerca di convincerlo a fare un passo indietro e a lottare per Hope e per il loro matrimonio. Wyatt gli dice che, nonostante il bacio tra Hope e Thomas, non è troppo tardi per perdonarla e ritrovare la loro felicità insieme.

Però, Liam è fermo nella sua decisione: nonostante sia ancora innamorato di Hope, l'immagine di sua moglie che bacia Thomas sotto il Colosseo con tanta passione continua a tormentarlo. La rabbia e il dolore sono troppo forti, e non riesce a superare il tradimento che ha visto con i propri occhi.

Nel frattempo, a casa di Brooke, Hope si difende con determinazione di fronte alla madre, che è preoccupata per il futuro della sua famiglia. Hope spiega che il sentimento che prova per Thomas è fortissimo, e che non può ignorarlo. Per lei, stare con Thomas non è solo una questione di attrazione fisica, ma di una connessione profonda che si è sviluppata nel tempo. Nonostante le difficoltà, Hope è decisa a non rinunciare a questo nuovo capitolo della sua vita.

Brooke, tuttavia, non è d'accordo. La madre implora Hope di non gettare al vento il suo matrimonio, soprattutto in questo momento delicato, quando Liam è ancora innamorato di lei e sta affrontando il suo dolore per quello che è accaduto. Brooke ricorda a Hope che suo maritol'ha amata per anni e che lui è ferito, ma pronto a lottare per lei. Al contrario, Thomas, secondo Brooke, sta solo sfruttando la situazione per avvicinarsi a Hope, e non è il partner che lei merita.

A questo punto, Thomas interviene, cercando di difendersi. Sottolinea che il suo unico desiderio è vedere Hope felice e che non ha mai agito in modo inappropriato nei suoi confronti. Thomas, per quanto possa sembrare cinico agli occhi di Brooke, afferma di non aver forzato in alcun modo Hope e di essere sempre stato rispettoso dei suoi sentimenti.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Wyatt cerca di convincere Liam a combattere per Hope e per il loro matrimonio.