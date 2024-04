Beautiful anticipazioni 13 aprile: Steffy è sconvolta, Finn le ha rivelato la terribile verità

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:50 circa su Canale 5.

Beautiful torna domani, sabato 13 aprile, con un nuovo episodio in onda alle 13:50 su Canale 5. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5.

Nell'episodio del 12 aprile, Brooke e Taylor si confrontano sull'accaduto con grande amarezza, ma per la prima volta senza lasciarsi andare a reciproche recriminazioni.

Brooke e Hope ringraziano Steffy perché non ha esitato a svelare la trappola di Thomas un attimo prima che Ridge risposasse Taylor.

Anticipazioni del 13 aprile: Steffy spera nel lieto fine per i suoi genitori, i sospetti di Finn su Sheila

Steffy è ancora visibilmente scossa per le azioni di suo fratello Thomas contro Brooke, ma resta salda nella convinzione che i legami tra Taylor e Ridge rimangono solidi nonostante il rinvio del matrimonio.

Deacon ha paura di tornare in prigione

Deacon è sempre più inquieto, consapevole che la latitanza di Sheila a casa sua non può più continuare e che tutti e due rischiano grosso. Lui è in libertà vigilata e se si scoprirà che ha nascosto una persona evasa dalla prigione tornerà dietro le sbarre.

Nel frattempo il cerchio intorno alla Carter sembra stringersi. Quando Finn riceve da Sanchez i reperti organici della madre biologica, si trova di fronte alla possibilità che Sheila sia ancora viva e abbia simulato la sua morte.

Finn ha scoperto la verità su Sheila

Analizzando le tracce biologiche che gli sono state consegnate a caso archiviato è arrivato a questa deduzione, senza sapere che la donna è realmente ancora in vita e spesso, usando dei travestimenti, si è avvicinata a lui e alla sua famiglia.

Questa rivelazione sconvolgente spinge Finn a promettere a Steffy che farà di tutto per trovare Sheila e portarla davanti alla giustizia.