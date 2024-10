Beautiful anticipazioni del 12 ottobre, Steffy rivela a Liam la sua convinzione: "Hope è attratta da Thomas"

Ecco le anticipazioni di quello che vedremo nelle puntate della soap americana che andranno in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5: anche questo sabato è previsto un doppio episodio.

Sabato 12 ottobre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Steffy invita Liam a un confronto sincero con Hope. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Taylor accusa Brooke di non essere stata sincera su suo figlio

La situazione tra Hope, Liam e Thomas continua a peggiorare, alimentata da sospetti e incomprensioni. Dopo aver ricevuto una chiamata da Hope, che lo informa di un'altra notte di lavoro fino a tardi insieme a Thomas, Liam, già frustrato e in ansia, decide di sfogarsi con Steffy. Quest'ultima, tuttavia, gli rivela una scomoda verità: secondo lei, non è Thomas il problema, ma Hope.

Steffy è convinta che sia Hope a essere attratta da Thomas, e che questa tensione tra i due stia creando le insicurezze di Liam. Per la moglie di Finn, i segnali sono evidenti da tempo, ma Spencer, incapace di accettare questa ipotesi, difende a spada tratta la sua fiducia nella moglie.

L'amicizia tra Brooke e Taylor è a rischio

Nonostante il rifiuto di Liam, Steffy lo invita ad affrontare direttamente la situazione e a confrontarsi con sua moglie. La sua preoccupazione non riguarda solo Liam, ma anche Thomas, che ha lottato duramente per riconquistare un equilibrio emotivo e psicologico. Un eventuale coinvolgimento con Hope potrebbe destabilizzarlo gravemente vanificando i progressi fatti in questi mesi.

Nel frattempo, la tensione tra Brooke e Taylor raggiunge il culmine durante un incontro civile ma molto teso. Taylor accusa Brooke di non essere stata sincera riguardo ai suoi veri pensieri su Thomas. Taylor, profondamente delusa, si sente tradita dall'amica, che continua a nutrire sospetti su suo figlio, nonostante i cambiamenti che il ragazzo ha dimostrato. Brooke, però, rimane ferma nelle sue preoccupazioni per la figlia e ribadisce i suoi dubbi sulla stretta collaborazione tra Hope e Thomas.

Hope, intanto, si confida con Thomas riguardo alle sue difficoltà matrimoniali con Liam. Lui, pur apprezzando la sua apertura, la invita a tornare a casa e a parlare con il marito per risolvere i problemi. Tuttavia, al suo ritorno, Hope si trova di fronte a un Liam sconvolto. Senza mezzi termini, suo marito le riferisce le accuse di Steffy, convinta che Hope provi una forte attrazione per il creativo della Forrester e che ciò possa rappresentare una minaccia per l'equilibrio di Thomas stesso.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke ha compreso che Hope nutre un interesse per Thomas.