Yellowstone, Kelly Reilly: "L'assenza di John Dutton nel finale era prevista fin dall'inizio"

Sebbene alcuni aspetti del finale di Yellowstone siano ancora top secret, una cosa gli episodi conclusivi è certa: Kevin Costner non riprenderà il ruolo del patriarca della famiglia John Dutton.

Quello che accadrà esattamente a John è uno dei misteri della seconda parte di stagione - insieme a quello che succederà tra Beth (Kelly Reilly) e Jamie (Wes Bentley) - ma secondo la star Kelly Reilly, l'assenza di John non ha alterato nulla del finale a cui il creatore della serie Taylor Sheridan aveva lavorato fin dal primo giorno.

"L'assenza faceva parte del finale", ha affermato Reilly a Entertainment Weekly. "Non è qualcosa che abbiamo dovuto cambiare, era già scritto nello schema della storia. Sarebbe comunque accaduto, solo che ci siamo arrivati in modo un po' diverso".

Yellowstone 3: Kevin Costner e Kelly Reilly in una scena

Come si concluderà la storia di Yellowstone?

Reilly conosce già il finale di Sheridan da quando lo ha condiviso con lei per la prima volta durante la prima stagione dello show di successo. E come aveva già detto in precedenza, il piano del creatore prevedeva originariamente cinque stagioni prima che lo show diventasse un successo così grande.

Yellowstone 5: il personaggio di Kevin Costner farà la fine di Brian Cox in Succession?

"Nella testa di [Sheridan] sarebbero sempre state cinque stagioni, ma dato che lo show ha avuto così tanto successo, il network e tutti gli altri volevano di più", ha spiegato Reilly. "Ma poi, in un certo senso, il destino ha preso il sopravvento e abbiamo concluso questa parte di Yellowstone nel modo in cui lui aveva sempre immaginato che finisse".

Naturalmente, quando la prima metà della quinta stagione è andata in onda all'inizio del 2023, i fan non si aspettavano di assistere all'inizio della stagione finale. Nessuno se lo aspettava. Ma poi sono stati segnalati ritardi legati agli impegni di Costner e alla presunta mancanza di sceneggiature, per non parlare degli scioperi SAG e WGA del 2023. Ora, quando Yellowstone tornerà il 10 novembre, andrà in onda con gli ultimi episodi senza Costner. E come Luke Grimes, che interpreta Kayce Dutton, ha dichiarato in precedenza a EW, i fan devono prepararsi a un "finale molto, molto profondo e bello" della storia che hanno imparato ad amare.