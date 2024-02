Beautiful anticipazioni 12 febbraio: Brooke vuole riconquistare Ridge, Thomas e Hope una notte di passione?

Beautiful torna domani, lunedì 12 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 10 febbraio in prima serata.

Beautiful: riassunto della puntata del 10 febbraio

Ridge, esasperato, lascia definitivamente Brooke e corre da Taylor chiedendole di tornare insieme; lei accetta e i due si baciano. Thomas ripensa al suo inganno: ha usato una app per clonare la voce di Brooke ed è stato lui stesso a chiamare gli assistenti sociali per far ricadere la colpa su di lei, allontanandola definitivamente dal marito. Steffy torna a Los Angeles.

Ridge e Taylor restano soli ad Aspen e festeggiano la loro rinnovata unione. Anche Brooke torna a casa, distrutta dal dolore, e non riesce a farsi una ragione del perché Ridge l'abbia lasciata. Bill, informato da Othello di ciò che è avvenuto ad Aspen, si precipita a casa di Brooke, per starle vicino, ma con la chiara intenzione di riconquistarla, visto che Katie ha messo in chiaro che non intende tornare con lui.

Anticipazioni del 12 febbraio: Brooke non rinuncia a Ridge

Brooke dichiara di non aver ancora rinunciato a suo marito e non vuole sentire ragioni, è determinata a riconquistare Ridge nonostante le avversità.

Nel prossimo episodio: Carter e la fine della storia con Quinn

Carter rivela a Katie che la sua relazione con Quinn è terminata, lei lo sorprende baciandolo appassionatamente cambiando le carte in tavola.

Nella nuova puntata: Le fantasie di Thomas

Intanto Thomas racconta a Hope che Ridge e Taylor sono tornati insieme e in un momento di follia tra i due scoppia la passione. O è stata solo una fantasia di Thomas?

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Bill e Katie chiudono definitivamente la loro relazione.