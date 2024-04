Beautiful anticipazioni 12 aprile, Taylor e Brooke: tregua inattesa dopo il mancato matrimonio

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:45 circa su Canale 5.

Beautiful torna domani, venerdì 12 aprile, con un nuovo episodio in onda alle 13:45 su Canale 5. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5.

Nell'episodio dell'11 aprile: Nonostante Steffy cerchi di spiegare a Thomas la gravità delle sue azioni, lui non accetta i rimproveri della sorella, convinto di aver agito per il bene della famiglia. Thomas non si rende conto che il suo gesto ha ottenuto l'effetto opposto, avvicinando nuovamente suo padre alla donna che lui più odia: Brooke.

Anticipazioni del 12 aprile: L'inganno di Thomas unisce le due eterne nemiche di Beautiful, Hope ringrazia Steffy.

Nelle settimane precedenti Thomas, per favorire il riavvicinamento tra i suoi genitori, ha clonato con un app la voce di Brooke e si è autodenunciato ai servizi sociali. Ridge, credendo che la telefonata fosse stata fatta da sua moglie, ha deciso di lasciarla e sposare Taylor, madre di Thomas e Steffy.

Hope ringrazia Steffy per aver detto la verità su Thomas

Ora che la verità è venuta a galla, il piano del giovane Forrester è saltato, le nozze sono state annullate e Taylor ha deciso di andare dalla Logan per scusarsi personalmente.

Le due donne si confrontano sull'accaduto con grande amarezza, ma per la prima volta senza lasciarsi andare a reciproche recriminazioni. Brooke e Hope ringraziano Steffy perché non ha esitato a svelare la trappola del fratello un attimo prima che Ridge risposasse Taylor.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn parla a Steffy dei suoi sospetti sulla morte di Sheila.