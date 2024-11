Beautiful anticipazioni 11 novembre: Brooke si dichiara a Ridge, Liam vola a Roma per raggiungere Hope

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 11 novembre alle 13:45: Ridge e Brooke passeggiano romanticamente per le vie di Roma. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester è stata trasmessa in Italia per la prima volta nel giugno del 1990 su Rai 2. Su Canale 5 va in onda dal 5 aprile 1994. È disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Brooke e Ridge sentono il desiderio di riavvicinarsi, ma sono consapevoli degli sguardi dei loro figli, anche se Steffy rassicura il padre che né lei né Thomas interferiranno più. Intanto, Hope fatica a controllare l'attrazione per Thomas, sentendosi osservata. Liam e Finn scherzano su R.J., ammirato in palestra, e discutono su Hope e Thomas.

Liam è preoccupato per la trasferta italiana, ma Finn e R.J. sono convinti che Thomas sia cambiato. Deciso infine a sorprendere sua moglie, Liam parte per Roma, dove fervono i preparativi per il servizio fotografico. Nella magica atmosfera della città eterna, Hope e Thomas si avvicinano, scambiandosi complimenti per il lavoro svolto, mentre Steffy resta vigile.

Laim è pronto a partire per Roma

Anticipazioni di Beautiful: Liam chiede aiuto alla famiglia prima di partire

A Roma, Ridge, ispirato dalle parole di Carter che lo incoraggia a riavvicinarsi al suo grande amore, decide di dedicare un momento alla riconciliazione con Brooke. Durante una passeggiata nel cuore della Città Eterna, immersi nella storia e nella magia del Colosseo, Brooke esprime un desiderio profondo: tornare insieme a Ridge.

La Logan vuole costruire un legame che possa finalmente superare ogni difficoltà e paura. Ridge, seppur emozionato dalle parole di Brooke, si mostra reticente. I ricordi delle ferite passate e dei cicli di separazioni e riconciliazioni lo frenano. Nonostante il sentimento, teme che il loro amore possa tornare a rivelarsi fragile, facendoli cadere di nuovo in un doloroso circolo vizioso.

Nel frattempo, a Los Angeles, l'assenza di Hope crea un clima di attesa. Liam sta pianificando una sorpresa per lei, deciso a raggiungerla a Roma. Spinto non solo dal desiderio di supportarla in un momento professionale così rilevante, ma anche dalla preoccupazione per l'intesa che sta nascendo tra lei e Thomas.

Liam organizza ogni dettaglio. Affida i bambini a Eric e Donna, con il supporto di Finn, che promette di assicurarsi che tutto fili liscio. Anche, Li e Taylor le nonne dei piccoli cuginetti sono pronte a dare una mano, dimostrando una rete di sostegno affettuosa e premurosa che convince Liam a partire per l'Italia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam, dapprima incerto, alla fine accetta entusiasta il suggerimento di Finn e R.J.: andrà a Roma.