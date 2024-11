Andor: svelata la data di uscita dell'attesa seconda stagione

La seconda stagione della serie prequel di Rogue One: A Star Wars Story della Lucasfilm, Andor, è stata presentata ieri attraverso un banner promozionale che mostra Diego Luna nei panni dell'agente ribelle in un nuovo abito, mentre il primo trailer dovrebbe essere proiettato oggi durante il D23 Brazil.

Resta da vedere se il teaser verrà poi diffuso online, ma in attesa della presentazione, Disney+ ha finalmente annunciato una data ufficiale per la première. Andor tornerà sui nostri schermi il 22 aprile 2025.

Andor 2: finalmente confermato il ritorno di questo iconico personaggio di Star Wars

Cosa aspettarsi dalla seconda stagione di Andor

Per molti fan di Star Wars, Andor è ancora la migliore serie Disney+ prodotta da Lucasfilm e, anche se sappiamo come finisce la storia di Cassian, c'è molta eccitazione per l'imminente seconda stagione, che secondo quanto riferito porterà direttamente agli eventi di Rogue One.

Andor: Diego Luna in una scena

Durante un'apparizione all'ACE Superhero Comic Con di quest'anno, Luna ha condiviso il suo entusiasmo per il ritorno della serie, confermando che vedremo altri personaggi di Rogue One: A Star Wars Story durante la seconda stagione. "Posso dirvi che Rogue One sta arrivando, quindi ci saranno personaggi che riconoscerete. Ci saranno cose interessanti. Per chi ama Rogue One, questa stagione sarà molto speciale. E sarà affascinante andare direttamente a Rogue One dopo aver visto questa seconda stagione, perché vedrete Rogue One da una prospettiva diversa. Ve lo prometto".

"È fantastico", ha continuato Luna. "L'unica cosa che posso dirvi è quello che succede alla fine. È il mondo sottosopra. Posso dirvi una cosa: Tony Gilroy è uno scrittore fantastico e ha creato dei personaggi fantastici che abbiamo conosciuto nella prima stagione di Andor. Sarà una seconda stagione molto ricca, perché tutte quelle storie sono importanti oggi. È un vero pezzo d'insieme. La prima stagione è stata molto complicata e tutto deve essere risolto. Ogni storia è importante".

Andor: un'immagine di scena

Inizialmente si pensava che Luna si riferisse a K2SO, l'ex droide imperiale di Cassian (doppiato da Alan Tudyk), il cui ritorno nella seconda stagione è già stato confermato, ma secondo The Playlist anche Ben Mendelsohn tornerà nel ruolo del cattivo ufficiale imperiale Orson Krennic.