Beautiful Anticipazioni 11 gennaio, Brooke rinfaccia a Taylor il bacio con Ridge

Beautiful torna domani, giovedì 11 gennaio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 10 gennaio.

Beautiful: riassunto della puntata del 10 gennaio

Wyatt e Liam si trovano a pranzo con Bill che racconta loro di essere stato scoperto da Ridge in un abbraccio, a suo dire innocente, con Brooke. Dopo l'ennesimo sgarbo di Steffy nei confronti di Brooke, si scatenano le ostilità tra le due famiglie.

Anticipazioni del 11 gennaio:Confronto tra Hope e Thomas

Hope si trova coinvolta in una discussione animata con Thomas, focalizzata sul comportamento della sorella del padre di Douglas. La tensione tra i due personaggi si fa sentire, evidenziando la complessità della situazione tra le due famiglie.

Nell'episodio di domani: Brooke rinfaccia a Taylor il bacio di Montecarlo

Parallelamente, Brooke non perde occasione per rinfacciare a Taylor quanto accaduto a Montecarlo tra lei e suo marito. Nel principato, dopo aver scoperto che Finn era vivo e si era ricongiunto con Steffy, Ridge e Taylor si baciarono.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke si presenta a casa di Taylor per parlare di Steffy.