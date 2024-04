Beautiful anticipazioni 11 aprile: Steffy rinfaccia a Thomas di aver rovinato le nozze di Ridge e Taylor

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:45 circa su Canale 5.

Beautiful torna domani, giovedì 11 aprile, con un nuovo episodio in onda alle 13:45 su Canale 5. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5.

Nell'episodio del 10 aprile, dopo le mancate nozze con Ridge Taylor fa da paciere tra Steffy e Thomas, ma con la convinzione che l'iniziativa di Thomas sia stata folle. In seguito alla scoperta delle malefatte di Thomas ai danni di Brooke, che ha portato all'interruzione del matrimonio tra Ridge e Taylor, Eric riporta Douglas a casa, da Hope e Liam.

Ridge e Taylor hanno interrotto le nozze dopo le rivelazione di Steffy

Anticipazioni dell'11 aprile: Steffy è incredula di fronte alla ottusità di suo fratello Thomas

Steffy e Thomas continuano a discutere riguardo a quanto appena accaduto. La ragazza ha scoperto che suo fratello ha clonato la voce di Brooke per allontanarla da Ridge e favorire il riavvicinamento tra il padre e la loro madre, Taylor.

Steffy cerca di spiegare a Thomas perchè ha sbagliato

Nonostante Steffy cerchi di spiegare al giovane Forrester la gravità delle sue azioni, lui non accetta i rimproveri della sorella, convinto di aver agito per il bene della famiglia. Thomas non si rende conto che il suo gesto ha ottenuto l'effetto opposto, avvicinando nuovamente suo padre alla donna che lui più odia: Brooke.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Brooke e Steffy parlano del comportamento di Taylor