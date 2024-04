Beautiful anticipazioni 10 aprile: Taylor è preoccupata per il comportamento di Thomas, Douglas torna da Hope

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:45 circa su Canale 5.

Beautiful torna domani, mercoledì 10 aprile, con un nuovo episodio in onda alle 13:45 su Canale 5. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5.

Nell'episodio del 9 aprile, Bill, dopo che Brooke ha rifiutato di sposarlo, è sempre più solo e depresso, al punto che neanche le provocazioni di Deacon riescono a scuoterlo. A casa Forrester, Steffy e Thomas si accusano a vicenda per il mancato matrimonio dei loro genitori.

Anticipazioni del 10 aprile: Taylor mediatrice tra i suoi figli, Eric riporta Douglas da Hope

Il matrimonio tra Ridge e Taylor è saltato, prima delle nozze Steffy ha rivelato a suo padre che la telefonata ai servizi sociali per denunciare la famiglia Forrester non è stata fatta da Brooke ma da Thomas. Il ragazzo ha usato un app per clonare la voce della Logan.

Dopo l'interruzione delle nozze, Taylor cerca di fare da paciere tra i suoi figli, ma in cuor suo è convinta che Thomas abbia messo in atto un piano folle per allontanare Ridge da Brooke.

Nel frattempo, Eric ha scelto di portare via il piccolo Douglas dal caos scaturito a casa Forrester dopo le rivelazioni di Steffy, accompagnandolo da Hope e Liam.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke dice a Taylor che ha deciso di non tornare insieme a Ridge.