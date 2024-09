Beautiful, anticipazioni 1 ottobre: Hope sempre più ossessionata da Thomas, Steffy fa una rivelazione a Finn

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 1 ottobre alle 13:40, la trama ci svela che Steffy teme che Hope perda il controllo. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Steffy confessa a Finn il motivo della sua inquietudine

Hope torna a casa dopo la giornata intensa passata a San Francisco, trovando una piacevole sorpresa: Liam ha organizzato una cena romantica per loro, nel tentativo di ricucire il loro rapporto. L'atmosfera è perfetta ma Hope non può fare a meno di sentirsi combattuta. Nonostante ami Liam e voglia il meglio per la loro famiglia, il pensiero di Thomas la perseguita. Il loro recente lavoro insieme ha rafforzato un legame che va oltre il semplice rapporto professionale, e Hope si rende conto che l'attrazione per lui è sempre più difficile da ignorare.

Durante la cena, Hope si sforza di sembrare serena, partecipando alla conversazione con Liam e cercando di mascherare il suo tormento interiore. Tuttavia, ogni sorriso e parola nasconde una battaglia emotiva. Hope si chiede come sia possibile mantenere le apparenze e proteggere la sua famiglia, mentre il pensiero di Thomas non cessa di affiorare nella sua mente.

Steffy si confida con Finn

Nel frattempo, Steffy è profondamente turbata. Confida a Finn il vero motivo della sua inquietudine: ha sorpreso Hope e Thomas in un momento che le è apparso incredibilmente intimo. Ma ciò che l'ha sconvolta di più è stato il modo in cui Hope guardava Thomas, un'espressione che rivelava un desiderio innegabile.

Contrariamente a quanto ognuno possa pensare, non era Thomas a cercare l'attenzione di Hope, ma lei a guardarlo con occhi carichi di emozioni nascoste. Steffy ha deciso di affrontare Hope su questo, cercando conferme o spiegazioni, ma Hope ha negato con fermezza di provare qualcosa per Thomas, respingendo ogni accusa.

Steffy, però, non è convinta. La sua intuizione le suggerisce che Hope stia mentendo, probabilmente persino a se stessa. Questo sospetto le causa un conflitto interiore, soprattutto sapendo quanto Liam si fidi di Hope e quanto Thomas in queste settimane si sia sforzato di cambiare per dimostrare di essere una persona diversa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Steffy rivela a Finn quello che ha visto tra Hope e Thomas.