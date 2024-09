Yellowjackets: Hilary Swank nel cast della terza stagione

Paramount+ e Showtime hanno aggiunto ufficialmente al cast della terza stagione di Yellowjackets Hilary Swank. Due volte vincitrice dell'Oscar, Swank sarà guest star ricorrente nel nuovo ciclo di episodi, attualmente in fase di riprese a Vancouver.

Nel caso il personaggio riscontri buon successo pare che i piani della produzione siano quelli di far diventare Hilary Swank una presenza regolare nel cast in un'eventuale quarta stagione della serie in onda su Paramount+.

Novità da Oscar

Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson, Yellowjackets racconta la storia di una squadra di giocatrici di calcio liceali che diventano le (s)fortunate sopravvissute di un incidente aereo in una remota regione selvaggia nel nord. La serie racconta il progressivo declino del gruppo da team coeso a clan di selvaggi.

Primo piano di Hilary Swank in The Hunt

La serie segue anche le vite che i personaggi hanno cercato di ricostruire venticinque anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e ciò che è stato generato nella natura selvaggia è tutt'altro che finito.

I dettagli del personaggio di Hilary Swank, che verrà introdotto più avanti nel corso della stagione, non sono ancora stati rivelati. Basandosi sull'impostazione della serie, è plausibile pensare che possa interpretare la versione adulta di una delle adolescenti della squadra di calcio la cui storia non è stata ancora completamente esplorata.

Il cast della serie, in produzione dal 2021, comprende nomi del calibro di Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Christina Ricci, Lauren Ambrose e Simone Kessell, oltre a Juliette Lewis che ha lasciato lo show dopo le prime due stagioni. Le controparti più giovani, nella storia ambientata nel 1996, sono interpretate da Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Liv Hewson e Courtney Eaton.

La terza stagione di Yellowjackets è stata ritardata dallo sciopero di attori e sceneggiatori che messo in stallo tutto il lavoro di Hollywood nell'estate 2023.