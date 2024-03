Beautiful anticipazioni 1° aprile, Taylor è sconvolta: Ridge potrebbe annullare il matrimonio

Beautiful torna domani, lunedì 1° aprile, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda domenica.

Beautiful: riassunto del 31 marzo

Dopo aver proposto a Brooke di tornare con lui, Bill incontra Katie e fa lo stesso con lei. Carter ascolta dietro la porta finestra, scandalizzato.

Proprio qualche attimo prima della cerimonia, Douglas confessa alla zia Steffy quello che Thomas ha fatto con la app che clona le voci.

Douglus ha detto tutto a Steffy

Anticipazioni del 1° aprile: Il dubbio di Taylo

Dopo la rivelazione di Douglas a Steffy, il raggiro di Thomas è stato scoperto: ha cambiato la sua voce in quella di Brooke usando l'app del telefono del figlio. Taylor è devastata, Steffy insiste perché lei dica la verità a Ridge prima di sposarsi.

Beautiful: Steffy e Thomas hanno idee diverse su come Taylor deve comportarsi con Ridge

Nel nuovo episodio: La determinazione di Thomas

Thomas invece è contrario perché convinto che invece non abbia importanza: quello che conta è che Ridge sostiene di amarla e di voler stare con lei indipendentemente da tutto il resto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor non sta nella pelle per il matrimonio.