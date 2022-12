Beautiful: anticipazione delle trame dal 12 al 17 dicembre 2022

Beautiful torna lunedì 12 dicembre su Canale 5 alle 13.45. Ecco le anticipazioni delle trame delle puntate in onda dal 12 dicembre al 17 dicembre 2022.

La soap statunitense è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Raidue e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Beautiful è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 12 dicembre

Steffy vorrebbe vedere suo fratello felice accanto a una persona a cui vuole bene. Thomas e Paris si confrontano sul piano emotivo. Thomas è molto attratto da Paris, ma lei si considera ormai a tutti gli effetti la ragazza di Zende al quale fa una sorpresa: andranno insieme a vedere un incontro dei suoi adorati Dodgers. Per di più, prima della partita, Paris canta l'inno nazionale davanti a tutto lo stadio. Zende è euforico.

Martedì 13 dicembre

Thomas, che ha seguito la partita alla tv insieme a Steffy, rimane particolarmente colpito dall'esibizione di Paris, che ha cantato l'inno nazionale davanti a tutto lo stadio.

Mercoledì 14 dicembre

Hope ha riunito allo chalet Liam, Brooke e Ridge per il ritorno di suo padre Deacon. La sorpresa è grande quanto lo sconforto, tutti cercano di metterla in guardia: non deve fidarsi di lui.

Giovedì 15 dicembre

Thomas e Steffy, all'arrivo di Zende e Paris festeggiano l'esibizione canora della giovane al Dodger Stadium. Deacon è allo chalet da sua figlia, Hope.

Venerdì 16 dicembre

Liam, Ridge e Brooke cercano di convincere Hope a non frequentare suo padre, che loro considerano un criminale. A quel punto lui decide di andarsene. Casualmente incontra Sheila che ha lo stesso problema di non poter frequentare il figlio. Insieme decidono di unirsi contro i Forrester. Steffy, ora che Sheila sembra definitivamente scomparsa, vive una vita felice con Finn e con i bambini.

Sabato 17 dicembre

Sheila cerca di convincere un riluttante Deacon a lavorare insieme per superare il divieto dei Forrester che vogliono impedire loro di frequentare figli e nipoti. Ridge e Steffy temono che Hope e Finn cedano alle richieste dei loro genitori che ritengono pericolosi.