Baywatch: stasera su Italia 1 arrivano i sexy bagnini Zac Efron e Alexandra Daddario

Stasera su Italia 1, alle 21:30, arrivano i sexy bagnini di Baywatch, film del 2017 diretto da Seth Gordon, con protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario, trasposizione cinematografica della celebre serie tv in onda dal 1989 al 2001.

Sulla spiaggia di Emerald Bay, in Florida, il tenente Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) è a capo di una squadra di bagnini. Ma l'uomo, oltre alla passione per il mare, ha anche altre doti e inizia a indagare su un traffico di droga che circola nella baia. Il gruppo di Buchannon è variegato e molto preparato. Tra i ragazzi, ci sono Matt Brody (Zac Efron), ex campione olimpico, l'intelligente e razionale Summer Quinn (Alexandra Daddario) e l'ingenuo e imbranato Ronnie (Jon Bass)...

Caso non inusuale di blockbuster demolito dai critici ma in qualche modo amato dal pubblico, tanto che, nell'edizione 2017 dei Razzie Awards, Baywatch ha vinto il premio speciale Razzie Rotten Tomatoes Award per il film più brutto dell'anno ma amato dal pubblico.