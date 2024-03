Baywatch: il reboot della serie cult potrebbe arrivare sugli schermi di Fox

Sarà Fox a sviluppare il nuovo reboot della serie cult degli anni '90 Baywatch in fase di sviluppo grazie a Fremantle.

Baywatch potrebbe presto tornare sugli schermi con un reboot: Fox ha ottenuto infatti la possibilità di collaborare con Fremantle per realizzare la nuova versione dello show dedicato alla vita dei bagnini.

Il network e lo studio hanno inoltre assunto Lara Olsen (Spinning Out) come showrunner.

Il ritorno dei bagnini

La serie Baywatch, uno dei titoli cult degli anni '90, aveva come star David Hasselhoff, Pamela Anderson, Yasmine Bleeth, Alexandra Paul, Erika Eleniak, Nicole Eggert, e Parker Stevenson.

Negli anni sono stati prodotti anche alcuni spinoff e film tv, tra cui Baywatch: Hawaiian Wedding che Fox ha trasmesso nel 2003, che hanno ampliato il mondo creato da Michael Berk, Douglas Schwartz e Gregory J. Bonann, coinvolti ora come produttori esecutivi del nuovo show.

La sinossi ufficiale del progetto anticipa che sullo schermo si vedranno salvataggi coraggiosi, splendide spiagge, e gli iconici costumi rossi. Al centro della trama ci sarà una nuova generazione di bagnini, alle prese con vite complicate e problemi di lavoro.

Il flop cinematografico

Nel 2017 era arrivato nelle sale il film con star Dwayne Johnson e Zac Efron, che ha incassato circa 178 milioni di dollari in tutto il mondo.

Fremantle aveva acquisito i diritti della proprietà intellettuale dopo il flop ai box office. A criticare la pellicola ci aveva pensato proprio Pamela Anderson: "Non è mi è piaciuto. Lasciamo che la cattiva televisione resti cattiva televisione. Questo è l'aspetto che affascina di Baywatch. Cercare di fare film dalla televisione significa rovinare tutto".