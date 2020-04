Coronavirus: David Hasselhoff nei panni di Mitch Buchannon lancia un messaggio ai fan (VIDEO)

David Hasseloff ha pubblicato un video messaggio nei panni del protagonista di Baywatch Mitch Buchannon invitando i suoi fan a restare in casa per sconfiggere il Coronavirus.

L'attore David Hasseloff, protagonista della serie cult Baywatch, ha mandato un videomessaggio a tutti i suoi fan per invitare tutti a restare a casa per l'emergenza Coronavirus.

Il protagonista della serie tv, che interpretava il bagnino Mitch Buchannon, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook questo video, in cui lo vediamo sulla sua piscina con l'iconica boa da salvataggio dei bagnini di Malibù, che consiglia a tutti di rimanere in casa propria e ringrazia tutti i medici e gli infermieri che sono in campo per la battaglia al COVID-19: "Potete diventare anche voi dei bagnini e salvare vite. Restate a casa"

Come molti altri colleghi, l'attore è sceso in campo per incitare tutti a fare il proprio dovere in un momento di emergenza mondiale, in cui molti paesi si trovano in estrema difficoltà a causa della pandemia scaturita dal Coronavirus.

David Hasselhoff è stato una grande star negli anni '80 e '90, ricordato soprattutto per Baywatch, serie tv iniziata nel 1989 e terminata nel 2001 con un totale di undici stagioni, e Supercar, show televisivo andato in onda dal 1982 al 1986 dove l'attore interpretava Michael Knight, ex poliziotto alla guida della futuristica automobile KITT, diventato vero e proprio simbolo cult.

