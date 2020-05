Baywatch: Pamela Anderson boccia il reboot con The Rock

La sexy bagnina di Baywatch, Pamela Anderson, ha bocciato il reboot con The Rock senza mezzi termini usando un giudizio molto schietto nei confronti della pellicola balneare.

Wallpaper di 'Baywatch' con Yasmine Bleeth, Pamela Anderson e Alexandra Paul

La carriera televisiva di Pamela Anderson deve molto al ruolo di C.J., bionda e sensuale bagnina in servizio sulle spiagge di Venice Beach nella serie Baywatch. Nel 2017, lo show che vedeva David Hasselhoff in veste di protagonista maschile, è stato oggetto di un reboot non troppo fortunato interpretato dalle star The Rock e Zac Efron. Pamela Anderson ha visto il film e non ha problemi a bocciarlo senza pietà. Ecco il suo giudizio sferzante al riguardo:

"Non è mi è piaciuto. Lasciamo che la cattiva televisione resti cattiva televisione. Questo è l'aspetto che affascina di Baywatch. Cercare di fare film dalla televisione significa rovinare tutto".

Qui trovate la nostra recensione di Baywatch; costato 69 milioni di dollari, il reboot ne ha incassati 177 globali, a livello di incassi non è andata malaccio anche se la critica ha bocciato impietosamente il tono della commedia balenare. Come sottolinea la stessa Pamela Anderson, un grosso budget ha rovinato lo spirito originale dello show anni '90:

"65 milioni di dollari possono fare grande un film. Abbiamo realizzato la serie tv con circa 500.000 mila dollari, è stata una sorta di guerrilla filmmaking. Avevamo le stesse esplosioni, le stesse scene nell'acqua. Faceva tutto parte del divertimento: significa essere creativi".