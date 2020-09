Baywatch: Dwayne Johnson e i soprannomi con cui chiama Zac Efron nel film

One Direction, Jonas brother, Aquaman e High School Musical sono solo alcuni dei soprannomi con cui Dwayne Johnson si riferisce a Zac Efron in Baywatch.

Secondo alcune fonti anonime è stato proprio Zac Efron a fornire a Dwayne Johnson tutti i soprannomi con cui l'attore americano si riferisce al suo personaggio, Matt Brody, durante le riprese di Baywatch. Tra questi compaiono: One Direction, Jonas brother, Aquaman e High School Musical.

Baywatch: Zac Efron e Dwayne Johnson davanti al green screen

Uno dei nomi con cui Mitch, interpretato da Johnson, si riferisce a Brody è "High School Musical". Efron, infatti, viene spesso accostato al ruolo che lo ha reso famoso in tutto il mondo: quello del protagonista della serie televisiva High School Musical.

Ad un certo punto, durante una scena del film, Johnson si riferisce al personaggio di Zac Efron come "Jonas brother". Ciò che si cela alla base di questo appellativo è piuttosto scontato: Priyanka Chopra, che interpreta Victoria, ha sposato Nick Jonas nel dicembre 2018.

Durante alcune scene di Baywatch, quando Mitch sta parlando con Brody, Brody si riferisce a Mitch come Aquaman. Jason Momoa ha recitato in Baywatch ed è anche l'attuale Aquaman. Yahya Abdul-Mateen II lavorerà anche con Momoa in Aquaman come Black Manta.

Nell'edizione dei Razzie Awards 2017 la pellicola è stata candidata per il peggior film, peggior attore, peggior prequel, remake, rip-off o sequel e peggior sceneggiatura, vincendo il premio speciale Razzie Rotten Tomatoes Award per il film più brutto ma amato dal pubblico.