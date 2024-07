Baywatch: in arrivo una docuserie sulla serie tv cult

Il 28 agosto ABC, sugli schermi americani di Hulu, andrà in onda la docuserie intitolata After Baywatch: Moment in the Sun.

Il progetto, composto da quattro episodi, è stato prodotto da ABC News Studios ed è stato ideato da Matthew Felker.

Cosa proporranno gli episodi

Il regista, inizialmente, aveva iniziato la produzione di un documentario sullo show cult nel 2019 e, solo dopo si è deciso di realizzarne una docuserie.

La descrizione ufficiale sostiene che si offrirà un'"esplorazione nostalgica e approfondita di Baywatch, il fenomeno culturale che ha definito un'epoca, e uno sguardo senza precedenti alle stelle che hanno portato in vita i bagnini più famosi al mondo".

Il cast di Baywatch

Le quattro puntate sono state realizzate grazie a una dozzina di interviste al cast e video mai visti, provando a mostrare come lo show abbia catturato la mitologia della cultura legata alle spiagge della California, stabilendo inoltre gli standard di bellezza per un'intera generazione e sfruttando economicamente l'idea che "il sesso vende".

Le star coinvolte

Tra le persone intervistate, che hanno fatto parte del cast e del team di produttori ci sono Nicole Eggert, Carmen Electra, Billy Warlock, Alexandra Paul, Gregory Alan Williams, David Chokachi, Jeremy Jackson, Traci Bingham, Erika Eleniak, Michael Newman, Michael Berk e Douglas Schwartz.

Nella docuserie ci sarà anche un'intervista inedita a Pamela Anderson e verranno mostrati innumerevoli video girati dai membri del cast durante le riprese, offrendo quindi uno sguardo unico alle dinamiche, alle amicizie, e ai momenti che si sono svolti fuori dal set. Per ora, anche se sembra probabile, non è stato confermato il coinvolgimento di David Hasselhoff.

La serie Baywatch potrebbe avere prossimamente un reboot sviluppato da Fremantle e con showrunner Lara Olsen (Spinning out), mentre nel team della produzione dovrebbero esserci i creatori dello show originale Michael Berk, Douglas Schwartz e Gregory J. Bonann.