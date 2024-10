Baywatch: addio a Michael Newman, star della serie e unico vero guardaspiaggia del cast

Michael Newman, conosciuto dagli amanti dei telefilm anni '90 per il ruolo del guardaspiaggia nella serie tv cult Baywatch, è scomparso all'età di 68 anni. L'attore ed ex bagnino è scomparso a causa di complicazioni legate al morbo di Parkinson.

A Newman, che nella serie interpretava di fatto se stesso, era stata diagnosticata la malattia nel 2006, all'età di 50 anni. Rispetto al resto del cast, Michael Newman era l'unico ad aver lavorato in passato come guardaspiaggia nella vita reale.

L'unico ex professionista

La star di Baywatch partecipò a 150 episodi della serie, più di chiunque altro membro del cast ad eccezione della star principale, David Hasselhoff. Mentre recitava nella serie, Michael Newman svolgeva anche il ruolo di vigile del fuoco a tempo pieno.

Il cast della serie tv Baywatch

La sua convivenza con il morbo di Parkinson era stata raccontata anche nel recente documentario Baywatch: Moment in the Sun:"Questa malattia terminale mi ha dato molto tempo per riflettere, cosa che forse non volevo, ma mi ha portato saggezza" spiegava Newman.

"Il mio corpo è cambiato così lentamente che quasi non me ne accorgo ma mi viene costantemente ricordato che il Parkinson è diventato il centro della mia vita" ha proseguito "Sto apprezzando i giorni che posso trascorrere su questa terra con la mia famiglia e i miei amici. Sto prendendo la vita seriamente. Non è una prova generale".

La serie Baywatch è andata in onda dal 1989 al 2001, con diversi spin-off e un film con Priyanka Chopra. Newman è apparso anche nel film del 1999 Enemy Action, insieme ai co-protagonisti C. Thomas Howell e Louis Mandylor: il thriller parlava di due ufficiali dell'Aeronautica che sono alla ricerca di una bomba intelligente ad alta tecnologia rubata. Nel 1996, Michael Newman partecipò anche a tre episodi di Baywatch Nights, spin-off in onda fino al 1997.