Baywatch, David Hasselhoff ricorda Michael Newman: "Mi ha salvato la vita quattro volte"

David Hasselhoff ha attribuito al suo defunto co-protagonista e amico in Baywatch, Michael Newman, il merito di avergli salvato la vita ben quattro volte sul set della serie tv anni '90. La star di Supercar è intervenuta su Instagram per ricordare il collega.

Newman era l'unico del cast di Baywatch ad aver lavorato realmente come guardaspiaggia e durante la lavorazione della serie svolgeva anche la mansione di vigile del fuoco. La star della serie tv era malata da diversi anni.

Il ricordo

"Newman era un guerriero. Mi ha letteralmente salvato la vita almeno 4 volte. Ha eseguito il passaggio dallo scarabeo (motoscafo) alle moto d'acqua più volte in modo perfetto" ha scritto Hasselhoff, pubblicando una foto del cast con le iconiche divise rosse da bagnino.

"Che uomo straordinario. Non aveva mai paura dell'acqua. Ricordo di averlo diretto in alcuni episodi ed era davvero bravo. È diventato un grande attore. Ci mancherà moltissimo" conclude. Michael Newman interpretava l'omonimo suo personaggio accanto a David Hasselhoff nei panni di Mitch Buchannon nella famosa serie tv in onda dal 1989 al 2001.

Nel corso della sua carriera sullo schermo, Newman è apparso anche negli spin-off Baywatch: White Thunder At Glacier Bay, Baywatch: Panic at Malibu Pier e Baywatch Nights. Anche Jeremy Jackson, che interpretava il figlio di Mitch, Hobie, ha reso omaggio su Instagram a Newman definendolo un vero leader e un guerriero, dichiarandosi molto fortunato e onorato di averlo incontrato nel corso della sua vita.

Michael Newman è scomparso otto anni dopo la diagnosi del morbo di Parkinson. Al cinema recitò in film come Barry McKenzie Holds His Own di Bruce Beresford, Welcome to Hollywood di Tony Markes e Adam Rifkin e nel thriller Enemy Action, per la regia di Brian Katkin. L'attore dello show tv con David Hasselhoff è morto a soli 67 anni.