Batwoman: Javicia Leslie è la prima eroina nera nel trailer "È tempo di essere potenti"

Gotham City ha una nuova vigilante. The CW ha lanciato il trailer della seconda stagione di Batwoman che vede un avvicendamento: dopo l'uscita di scena di Ruby Rose, facciamo la conoscenza della prima versione nera live action dell'eroina, interpretata da Javicia Leslie.

L'attrice interpreta la nuova incarnazione di Batwoman, Ryan Wilder. nel trailer la vediamo mettere in guardia l'alleato della precedente Batwoman, Luke Fox, mentre gli dice "Non uccidermi, ma ho apportato alcune modifiche", riferendosi al nuovo look.

Ma alcune cose non cambiano mai: Gotham si trova di nuovo ad affrontare gravi minacce e stavolta spetta a Ryan proteggere la città, anche se la ragazza ha sicuramente tanto da imparare. Secondo una descrizione del personaggio diffusa in estate, Ryan Wilder - personaggio originale che non proviene da nessuno dei fumetti di Batman - è il tipo di combattente "che ti ucciderebbe a mani nude". Questo approccio mette in difficoltà Luke che dice esplicitamente alla sua nuova compagna di lotta al crimine: "Batwoman non uccide". In ogni caso, il trailer ha suscitato la curiosità dei fan che hanno commentato l'arrivo della nuova eroina sui social.

La seconda stagione di Batwoman farà ritorno sulla rete americana The CW il 17 gennaio.