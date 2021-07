Batwoman: Victoria Cartagena sarà Renee Montoya nella stagione 3

Come anticipa Deadline, Victoria Cartagena (Manifest) sta per tornare nel DC Universe affiancando Javicia Leslie nella terza stagione della serie The CW Batwoman. Cartagena è stata scelta per interpretare il ruolo ricorrente di Renee Montoya, un personaggio che ha precedentemente interpretato in Gotham della Fox.

Deadline anticipa, inoltre, che la Renee Montoya di Batwoman sarà una versione diversa rispetto a quella vista in Gotham. Il personaggio è descritto come un ex ufficiale del GCPD che ha lasciato la polizia quando non riusciva più a sopportare la corruzione all'interno del dipartimento. Ora gestisce la "divisione dei freaks", che non ha visto molta azione... fino a oggi. Giusta e pragmatica, e LGBTQ+, Renee è una donna con una missione molto personale e misteriosa che la spinge a combattere per ripulire le strade di Gotham dal crimine con ogni mezzo necessario.

Batwoman vede attualmente protagonista Javicia Leslie nei panni di Ryan Wilder, che ha raccolto il testimone da Kate Kane. La seconda stagione si era conclusa il mese scorso col debutto di Wallis Day, che sarà la nuova Kate Kane dopo la sorprendente uscita di Ruby Rose.

Nel cast anche Rachel Skarsten nei panni di Alice, Meagan Tandy in quelli Sophie, Nicole Kang è Mary Hamilton e Camrus Johnson è Luke Fox/ Batwing. Robin Given è il nuovo arrivo della terza stagione nei panni di Jada Jet.

