Batwoman e The Flash tra le serie di cui Warner Bros ha bloccato le riprese a causa del Covid-19

Warner Bros. Television Group ha messo in pausa praticamente tutte le produzioni delle sue serie tv a causa del Coronavirus, interrompendo quindi il lavoro sul set di progetti come The Flash e Batwoman e dei numerosi pilot che stanno venendo realizzati.

Lo studio aveva già annunciato in precedenza la scelta di compiere uno stop ai ciak previsti per i nuovi episodi di Riverdale, The Flash e Lucifer. Nelle ultime ore alla lista dei progetti che rimarranno fermi per almeno 2-3 settimane si sono aggiunti titoli come Young Sheldon, All Rise, God Friended Me, Supergirl, Batwoman, Claws, Queen Sugar, Pennyworth, The Flight Attendant e il pilot di The Brides.

Il comunicato ufficiale rilasciato dallo studio dichiara: "Con gli eventi in rapida evoluzione relativi al COVID-19, e per precauzione, Warner Bros. Television Group sta mettendo in pausa la produzione di alcune delle oltre 70 serie e pilot le cui riprese sono attualmente in corso o stanno per iniziare. La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, del cast e delle troupe rimangono la nostra principale priorità. Durante questo periodo continueremo a seguire le linee guide rilasciate dalle autorità e a livello locale in ogni città in cui si svolgono le nostre produzioni".