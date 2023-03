Una battuta di Chris Rock sui film di Will Smith è stata modificata nello speciale prodotto per Netflix?

Una battuta di Chris Rock sembrano sia stata cambiata nello speciale Selective Outrage, realizzato per Netflix. A sparire dal montaggio finale sembrano sia state alcune parole riguardanti i film di Will Smith, compreso Emancipation che gli ha fatto conquistare l'Oscar come Migliore Attore un anno fa.

Nei minuti finali di Selective Outrage, Chris Rock rifletteva sullo schiaffo ricevuto da Will Smith facendo una battuta ispirata alla filmografia del collega. Il comico dichiarava: "Anni fa, sua moglie ha detto che avrei dovuto rinunciare alla conduzione degli Oscar. Che non li avrei dovuti presentare perché il suo uomo non era stato nominato per Emancipation - Oltre la libertà, la più grande merda di sempre". Chris si era poi fermato e aveva detto di aver rovinato la sua battuta perché voleva fare riferimento a Zona d'ombra - Una scomoda verità.

La nuova versione disponibile in streaming mostra invece la versione corretta in cui Rock dichiara: "Anni fa, sua moglie mi ha detto che avrei dovuto rinunciare alla conduzione degli Oscar. Non li avrei dovuti presentare. Mi ha detto: 'Dovrebbe lasciare perché Will non è stato nominato per Zona d'ombra - Una scomoda verità'... E poi mi ha causato una fottuta commozione cerebrale, ok?".

Netflix ha aggiunto inoltre una nota in cui si sostiene che l'evento era stato trasmesso dal vivo in streaming ed è stato successivamente modificato in fase di montaggio.

Per ora non sembrano tuttavia essere stati compiuti ulteriori tagli, confermando quindi che non ci sia stata alcuna volontà di censura, ma si è eliminato solo un errore involontario da parte del comico.