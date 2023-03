Chris Rock era "ossessionato" da Jada Pinkett Smith da anni

Sulla scia delle dichiarazioni controverse fatte durante il suo speciale comico su Netflix, arriva un report del magazine di PEOPLE che sostiene come Chris Rock sia ossessionato da anni da Jada Pinkett Smith. La moglie di Will Smith è diventata bersaglio delle sue offese dopo lo schiaffo ricevuto agli Oscar 2022, ma a quanto pare i dissapori erano iniziati già anni fa.

"Jada non ha motivo di essere continuamente oggetto di offese verbali e accuse. Chris è ossessionato da lei e questa storia va ormai avanti da trent'anni. Guardate dove ha deciso di girare il suo speciale per Netflix. Lo ha fatto nella sua città natale di Baltimore, è completamente ossessionato. Nel 2016 Jada ha lanciato un vero e proprio movimento contro gli Oscar, rei di non nominare attori di colore, e Chris se l'è presa per questo?" si legge nel report del magazine.

"Non è vero che Jada gli chiese di non presentare gli Oscar. In un post pubblico su Facebook scrisse che sarebbe stato perfetto per presentare la cerimonia quell'anno" aggiunge la fonte anonima. "In ogni caso Jada è concentrata sull'uscita del suo libro e non ha altro da dire".

Nonostante le scuse pubbliche di Will Smith e i suoi tentativi di fare pace, Chris Rock non sembrerebbe essere intenzionato a perdonarlo, bensì di continuare a parlare dello "schiaffo-gate".