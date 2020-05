Batman, Val Kilmer: "Non ha importanza chi lo interpreti. Non c'è Batman"

Val Kilmer ha svelato il motivo per cui ha abbandonato il ruolo di Batman spiegando che, a suo parere, non ha importanza chi interpreti il personaggio.

Val Kilmer è tornato a parlare della sua esperienza nei panni di Batman spiegando che, a suo parere, non ha importanza chi interpreti l'Uomo Pipistrello. Kilmer ha sperimentato l'allure del supereroe in Batman Forever, esperienza breve visto che poi ha abbandonato il personaggio cedendo il posto a George Clooney.

Val Kilmer in una scena della spy comedy Top Secret!

Nel corso di un'intervista al New York Times, Val Kilmer ricorda l'esperienza sul set e racconta che un giorno, durante le riprese Warren Buffett ha fatto visita al set insieme ai nipoti i quali non erano minimamente interessati a parlare con lui, ma volevano solo provare il costume e salire sulla Batmobile.

L'episodio ha convinto l'attore che Batman non è considerato una persona reale, ma un contenitore anonimo chiunque sia all'interno non fa alcuna differenza: "Questo è il motivo per cui è facile avere cinque o sei Batman diversi. Non si tratta di Batman. Non c'è Batman."

Per Val Kilmer Batman è un simbolo perciò non è così importanti chi si trovi all'ainterno del suo costume. Al momento il compito è stato affidato a Robert Pattinson, che dopo lo pausa forzata farà ritorno sul set inglese di The Batman per portare sullo schemro un Uomo Pipistrello nella sua incarnazione più giovane e inesperta.