Batman v Superman: il regista di Shazam rivisita la scena dell'incubo di Batman con le action figures

Per passare il tempo durante la sua quarantena, il regista di Shazam David F. Sandberg ha deciso di riprodurre con i suoi action figure una scena emblematica di Batman V Superman, ovvero la sequenza dell'incubo in cui Superman smaschera Batman, ma con un particolare in più.

In una serie di foto pubblicate dal regista di Shazam! su Instagram, Superman si avvicina a un Batman incatenato e gli toglie la maschera. Tuttavia, invece di confrontarsi con Bruce Wayne, trova l'adulto Billy Batson, ovvero Zachary Levy.

Per chi non lo ricordasse, in Batman v Superman: Dawn of Justice, Bruce Wayne (Ben Affleck) ha una visione di un futuro in cui la Terra è caduta nelle forze di Apokolips e Superman (Henry Cavill) è diventato cattivo. La sequenza vede un vendicativo Superman smascherare Batman, che prima di svegliarsi vede The Flash in viaggio nel tempo, che lo avverte di eventi che devono ancora accadere.

Ispirandosi a questa sequenza, David F. Sandberg ha ricreato la divertente scena sui social, divertendo i fan e corregge in un certo modo il cameo di Superman nel film Shazam. Nelle ultime sequenze del film Shazam, Billy Batson porta Superman nella sua mensa scolastica per pranzare con il fratello adottivo Freddy, ma il volto di Henry Cavill non viene mai mostrato. I fan rimasero delusi e da allora hanno sempre chiesto di incrociare percorsi dei due personaggi in un progetto diverso.

