Batman v Superman: Ben Affleck fa le flessioni in costume in una clip

Zack Snyder si sente nostalgico per i tempi di Batman v Superman: Dawn of Justice e pubblica una clip dietro le quinte con Ben Affleck che fa le flessioni con addosso il costume dell'uomo pipistrello. I due sembrano aver avuto un piccola gara fra una ripresa e l'altra, vinta senza troppo sforzo dall'attore, al tempo decisamente in forma grazie al ruolo nel cinecomic.

Batman v Superman: Dawn of Justice, un faccia a faccia tra Ben Affleck e Henry Cavill

Si sa, sui set cinematografici dai grossi budget le riprese possono durare fino a un anno, con lunghissime pause in cui gli attori devono semplicemente aspettare che si dia il ciak. In uno di questi momento di stallo, Ben Affleck e Zack Snyder si sfidarono per vedere chi riuscisse a fare più flessioni e il risultato è ben visibile nella nuova clip condivisa dal regista su Vero.

Fa piacere vedere Affleck nei panni di Batman mentre si diverte, visto come è poi andato a finire il sodalizio tra l'attore e i progetti DC... Dopo il buon risultato (almeno di pubblico) per Batman v Superman: Dawn of Justice, nel franchise arrivò il problema Justice League . Zack Snyder fu sostituito da Joss Whedon in fase di post-produzione, che portò nuove pagine di sceneggiatura e nuove idee, riscrivendo praticamente l'intero film.

'Sad Ben': Ben Affleck reagisce alle critiche a Batman v Superman

Ben Affleck non fu contento della scelta di Warner, dato che in Justice League aveva anche il ruolo di produttore esecutivo a stretto contatto con il regista. Se ci sommiamo i problemi di alcolismo che affliggevano a avrebbero afflitto in seguito l'attore, la situazione si fa esplosiva, quindi nessuna perplessità sull'abbandono del ruolo da parte di Affleck. Con la clip dietro le quinte di Zack Snyder abbiamo almeno la possibilità di assistere a un momento di tranquillità per Ben Affleck nel costume di Batman, cosa a questo punto piuttosto rara!