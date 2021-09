Il cavaliere oscuro - Il ritorno: Tom Hardy rivela l'ispirazione dietro la voce di Bane

Dei film di Batman, quelli diretti da Christopher Nolan sono sicuramente tra i più memorabili, in particolare Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno. E ciò che li rende particolarmente degni di nota sono i villain, il Joker di Heath Ledger e il Bane di Tom Hardy. E in particolare per quest'ultimo, è la voce del suo personaggio ad essere spesso argomento di discussione e fonte d'imitazione. Ma da dove prese l'ispirazione l'attore?

"Quella fu davvero una scelta coraggiosa da parte di Chris [Nolan]" racconta Hardy ai microfoni di Wired "Bane è fondamentalmente di origini Latinx... E io no. Perciò feci ricerche su quel concept e quella cultura, e trovai un uomo chiamato Bartley Gorman, un gitano. Il re dei gitani è un lottatore, un boxer senza guanti. E lui disse qualcosa sull'entrare nel ring con chi lo vuole uccidere, [e lo fece con una voce]... Ho subito pensato, è fantastico, devo mostrarlo a Chris!"

"Così dissi a Nolan ' Possiamo prendere una direzione simile a quella di Darth Vader, con un tono di voce totalmente da villain, o possiamo provare questo, che terrebbe anche in considerazione le origini di Bane'"

"Ma alla fine la scelta era la sua, e lui mi disse 'Ok, andiamo con questo'. Così ci abbiamo giocato un po', lo abbiamo reso un po' più fluido, e ora lr persone lo adorano!" conclude ridendo.

Non sappiamo se vedremo una nuova versione di Bane nei sequel di The Batman, sebbene si sia parlato spesso di inserirvi il personaggio, o addirittura di realizzare uno spin-off con lui protagonista. Di sicuro però, l'attore che se ne occuperà dovrà impegnarsi per reggere il confronto con il suo predecessore. Intanto, Dave Batista si è già auto-candidato per la parte...