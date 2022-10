Batman di Tim Burton incontra il cinema muto, ecco il video

Ecco cosa succede quando il cinema muto e il film di Tim Burton, Batman, si prendono per mano in un nuovo video diffuso online.

Cosa hanno in comune il cinema muto e il Batman di Tim Burton? Un fan ha pensato bene di trasformare l'iconico film del 1989 in una pellicola muta che sembra appena arrivata dagli anni '20, come dimostra un video. Il tutto è stato possibile grazie a un lavoro di modifica sia a livello sonoro che visivo effettuato dal regista di documentari Ben Crew.

Quest'ultimo ha deciso di condividere su Twitter un estratto di tale rifaciment di Batman. Come egli stesso ha spiegato sui social, insieme alla sua troupe ha eliminato l'audio e ritoccato lo stile del progetto in modo che si avvicinasse sempre più a quello dei film che hanno caratterizzato l'era del cinema muto. Ben Crew ha inoltre elogiato la narrazione e il "genio visivo" di Tim Burton, dopo aver notato quanto funzioni bene il film anche senza parole.

Di seguito potete vedere il tweet di riferimento:

Questa non è l'unica novità: la scorsa settimana è apparso su Twitter un account dedicato alla nuova versione muta del film. Al suo interno è possibile visionare una sessantina di spezzoni che messi insieme danno forma alla storia completa. Ciò è stato pensato e poi realizzato per dare ai più curiosi la possibilità di poterla vedere nella sua interezza:

Per chi fosse interessato a guardare il video senza alcuna pausa, il regista ha caricato l'intero progetto sul sito Archive, dove i fan possono vederlo e/o scaricarlo da soli online:

La durata complessiva della nuova versione di Batman è di poco più di due ore. La pellicola, lo ricordiamo, vede tra i suoi protagonisti Michael Keaton, Jack Nicholson e Kim Basinger.