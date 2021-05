Batman: The Long Halloween Part Two, il trailer del film d'animazione DC

Il trailer di Batman: The Long Halloween Part Two è stato svelato, in attesa dell'uscita della prima parte del film d'animazione DC prevista per il 22 giugno.

Svelato il trailer di Batman: The Long Halloween Part Two, seconda parte della pellicola d'animazione del DC Universe. Jensen Ackles, voce di Batman, guida un ricco cast vocale che include Josh Duhamel nel ruolo di Harvey Dent, Troy Baker voce del Joker, Billy Burke voce di James Gordon, David Dastmalchian che doppia Calendar Man, Titus Welliver Carmine Falcone e la compianta Naya Rivera come Catwoman.

Come altri film d'animazione del DC Universe, Batman: The Long Halloween Part One uscirà direttamente in Blu-ray e PVOD nei prossimi mesi, ma DC ha deciso di dividere il film in due parti. Batman: The Long Halloween Part One uscirà il 22 giugno, mentre dovremo attendere per la seconda parte.

Batman: The Long Halloween è uno dei fumetti più celebri dedicati al Cavaliere Oscuro. Al centro della storia, una versione giovane di Batman unisce le forze al Commissario Jim Gordon e al Procuratore Distrettuale Harvey Dent per fermare l'escalation della guerra tra bande criminali e una serie di bizzarri omicidi compiuti da un misterioso villain chiamato l'Holiday Killer. L'influenza di The Long Halloween si è fatta sentire ne Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e pare che anche il regista di The Batman, Matt Reeves, si sia ispirato alla storyline.

