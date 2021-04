Batman: The Long Halloween Part One, Jensen Ackles e la compianta Naya Rivera nel cast vocale

Svelato il cast vocale di Batman: The Long Halloween Part One, ultimo lavoro di Naya Rivera. L'attrice, scomparsa lo scorso luglio, aveva infatti completato il doppiaggio di Catwoman/Selina Kyle a fianco del cast vocale del film animato che comprende anche Jensen Ackles nei panni di Batman/Bruce Wayne.

Un bel primo piano di Naya Rivera a Giffoni Experience 2013

Tra gli altri attori troviamo Josh Duhamel che doppia Harvey Dent, Billy Burke è James Gordon, Titus Welliver è Carmine Falcone, David Dastmalchian interpreta Calendar Man, Troy Baker dà voce al Joker, Amy Landecker è Barbara Gordon, Julie Nathanson è Gilda Dent, Jack Quaid è Alberto, Fred Tatasciore doppia Solomon Grundy e Alastair Duncan è Alfred. Con loro Frances Callier, Greg Chun, Gary Leroi Gray e Jim Pirri.

Chris Palmer, noto per Superman: Man of Tomorrow, è il regista e autore dello script insieme a Tim Sheridan.

Batman: The Long Halloween Part One dovrebbe uscire in estate. Il film è ispirato a The Long Halloween, di Jeph Loeb e Tim Sale, che è stato pubblicato in 13 episodi dal 1996 al 1997. La storia parlava di un Batman all'inizio della sua carriera e di una Gotham afflitta da un killer, noto come Holiday, che colpiva una volta al mese. Il fumetto, in particolare il suo uso di Harvey Dent / Two-Face, ha influenzato la trilogia di Christopher Nolan e pare anche l'atteso The Batman di Matt Reeves, con Robert Pattinson.