Batman avrà la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood!

Batman avrà una sua stella lungo la famosa Walk of Fame di Hollywood, come annunciato oggi dal Comitato di Selezione della Camera di Commercio che si occupa di assegnare le importanti onorificenze.

Tra i nomi che verranno celebrati appare così quello del famoso supereroe dei fumetti della DC accanto a famosi premi Oscar come Julia Roberts e Spike Lee.

Vin di Bona, responsabile della selezione che si occupa della Walk of Fame, ha spiegato: "Le scelte di questa annata sono state particolarmente uniche. Abbiamo potuto riconoscere il talento di 35 artisti che hanno già lasciato il segno qui a Hollywood. Inoltre abbiamo potuto celebrare molti nuovi artisti di talento che ci hanno toccato il cuore nei film, in televisione, alla radio e in varie categorie musicali".

Tra i nomi annunciati che appartengono alla categoria cinematografica ci sono Mahershala Ali, Julia Roberts, Chris Hemsworth, Octavia Spencer, Laurence Fishburne, Spike Lee, Lina Wertmüller, Ruth E. Carter e Batman.

In campo televisivo verranno invece premiati Christina Applegate, Andy Cohen, Cindy Crawford, Terry Crews, Harry Friedman, Kathie Lee Fifford, Nigel Lythgoe, Milo Ventimiglia, Burt Ward, Wendy Williams, il dottor Phil McGraw e, in memoria, Andy Kaufman.

Le scelte riguardanti la musica vedono poi coinvolti Elvis Costello, Sir Lucian Grainge, Billy Idol, Curtis "50 Cent" Jackson, Alicia Keys, Andy Madadian, Mo Ostin, Bobby Rydell, Alejandro Sanz, Tanya Tucker e Muddy Waters.

Per quanto riguarda il teatro si celebreranno Dave Chappelle e Billy Porter e per la radio Susan Stamberg.

