Batman: da sabato 26 febbraio, su Sky un canale interamente dedicato all’amatissimo supereroe DC

Sky Cinema Collection, da sabato 26 febbraio, offrirà agli abbonati la possibilità di visionare un canale dedicato ad uno dei supereroi più iconici, misteriosi e amati della storia dei fumetti e del cinema: Batman. Tutto questo sarà possibile, fino a venerdì 4 marzo, sul canale 303 di Sky, in attesa dell'uscita in sala dell'attesissimo The Batman, al cinema dal 3 marzo con protagonista Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne.

Sono ben nove i titoli che compongono la collezione sul supereroe DC, ideato nel 1939 da Bob Kane e Bill Finger: i due film diretti da Tim Burton, le due pellicole di Joel Schumacher, i tre capitoli firmati Christopher Nolan e le due versioni di Justice League dirette da Zack Snyder. Tutti i film saranno disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Michelle Pfeiffer e Michael Keaton in una scena del film Batman - il ritorno (1992)

È il 1989 quando il regista dal gusto visionario e gotico Tim Burton porta al cinema Batman, che vede Michael Keaton indossare i panni di Bruce Wayne, nonché il mantello dell'Uomo Pipistrello. Tre anni dopo, nel 1992, l'accoppiata Burton - Keaton ritorna al cinema con Batman - il ritorno, in cui l'eroe della DC Comics ha a che fare con la splendida Catwoman interpretata da Michelle Pfeiffer e il terribile Pinguino con le sembianze di Danny DeVito.

Le avventure di Batman proseguono nel 1995 con Batman Forever, che vede alla regia Joel Schumacher e nel cast Val Kilmer come Uomo Pipistrello, Nicole Kidman come la Dottoressa Chase Meridian, Jim Carrey come l'Enigmista, Tommy Lee Jones come Due Facce e Chris O'Donnell come Robin. Nel 1997 Joel Schumacher firma ancora Batman & Robin, ma questa volta il ruolo dell'eroe è affidato a George Clooney, affiancato dal Robin di Chris O'Donnell.

Christian Bale in una scena del film di Christopher Nolan, Batman Begins

Il 2005 segna l'inizio della trilogia firmata da Christopher Nolan, un vero trionfo di pubblico e critica e considerata una delle migliori saghe di supereroi. In Batman Begins, quindi, troviamo per la prima volta Christian Bale dare volto e corpo al Cavaliere Oscuro. Nel 2008 esce nelle sale il secondo capitolo di Nolan, Il cavaliere oscuro, in cui Bale-Wayne deve salvare Gotham dall'inquietante Joker, interpretato da un indimenticabile Heath Ledger che per questo ruolo ottenne l'Oscar® e il Golden Globe come Miglior attore non protagonista.

Con l'anno 2012 si chiude la trilogia di Nolan con l'uscita de Il cavaliere oscuro - Il ritorno, dove troviamo un Bale-Wayne costretto a tornare in attività quando a Gotham compaiono la ladra Catwoman, interpretata da Anne Hathaway, e il terrorista Bane, interpretato da Tom Hardy. Nel cast anche Marion Cotillard nei panni di Miranda Tate e Joseph Gordon-Levitt in quelli dell'agente di polizia John Blake.

The Batman, Robert Pattinson è Bruce Wayne in una delle prime immagini del film

The Batman, diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, sarà nelle sale dal 3 marzo distribuito da Warner Bros. Pictures. A ricoprire i famosi quanto famigerati ruoli del cast di personaggi di Gotham ci sono Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Jayme Lawson, Andy Serkis e Colin Farrell.