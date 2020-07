Batman: Robin Williams accettò il ruolo del Joker, poi capì che era una "trappola"

Robin Williams accettò il ruolo del Joker in Batman e comprese soltanto dopo di essere stato utilizzato come esca dai produttori del film.

I produttori di Batman decisero di offrire il ruolo del Joker a Robin Williams dopo il temporaneo rifiuto di Jack Nicholson. Williams aveva perfino deciso di accettare il ruolo quando i produttori scelsero di rivolgersi nuovamente a Nicholson dicendo che il comico americano avrebbe accettato la parte se non l'avesse fatto prima lui.

Michael Keaton e Jack Nicholson in Batman

Jack Nicholson decise di interpretare il Joker, l'escamotage funzionò e i produttori informarono Robin Williams, dicendogli semplicemente che non avevano più bisogno di lui. Il comico si infuriò non appena comprese di essere stato usato come esca e non solo si rifiutò di interpretare l'enigmista in Batman Forever, decise anche di non essere coinvolto in qualsiasi produzione della Warner Brothers fino a quando lo studio non decise di scusarsi con l'attore.

Lo studio informò Nicholson dell'interesse di Williams e l'attore americano tornò sui suoi passi, ma ad una condizione: il suo contratto specificava il numero preciso di ore giornaliere che l'attore avrebbe dedicato alle riprese. Nicholson chiese anche di avere tutte le scene da filmare in un blocco di tre settimane, benché le riprese durassero più di cento giorni.

Jack Nicholson chiese agli sceneggiatori di apportare delle modifiche al copione ed esigette un compenso di 6 milioni di dollari oltre ad una percentuale del guadagno al botteghino per un totale di quasi 60 milioni di dollari. Grazie a questo film Nicholson entrò nel Guinness dei primati come l'attore più pagato della storia per una singola performance.