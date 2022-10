Batman, Pierce Brosnan: "Tim Burton mi ha scartato per colpa di una stupida battuta"

Dwayne Johnson non è l'unica star a fare il suo debutto nel mondo dei supereroi con Black Adam. Stessa sorte è toccata a Pierce Brosnan, che nel film DC interpreta il Doctor Fate, oscuro coprotagonista. Eppure l'attore irlandese è stato vicino a interpretare Batman nel film di Tim Burton del 1989, ma una stupida battuta avrebbe rovinato tutto facendogli perdere il ruolo.

The Son: un primo piano di Pierce Brosnan

IndieWire rivela che il ruolo del Dottor Fate in Black Adam segna il debutto di Pierce Brosnan nel mondo dei cinecomic dopo l'occasione sfumata di interpretare Batman. È lo stesso Brosnan a svelare il retroscena:

"Ho partecipato alle audizioni per Batman al tempo in cui Tim Burton lo stava facendo. Ovviamente, non ho ottenuto il lavoro. Ricordo di aver detto qualcosa di stupido a Tim Burton. Ho detto: 'Sai, non riesco a capire nessun uomo che indosserebbe le mutande fuori dai pantaloni.' Ma ecco qua. L'uomo migliore ha ottenuto il lavoro".

Pierce Brosnan definisce il collega Michael Keaton l'uomo migliore peer il ruolo, ma all'epoca in cui è stato scelto, si sono sollevate accese polemiche da parte del fan dell'eroe DC che hanno scritto migliaia di lettere di protesta indirizzate a Warner Bros chiedendo loro di riformulare il cast, perché pensavano che la scelta di un attore comico avrebbe significato non prendere sul serio il personaggio.

I nemici cinematografici di Batman, dal peggiore al migliore

Al riguardo Michael Keaton ha dichiarato nel podcast Backstage: "So che il titolo del film è Batman, ed è estremamente iconico e molto bello... e grazie a Tim Burton è un prodotto artistico, ma sapevo dall'inizio che si trattava di Bruce Wayne. Questo era il segreto. Non ne ho mai parlato. Tutti dicevano 'Batman, Batman, Batman fa questo' e io continuavo a pensare tra me e me, 'State tutti pensando male.' Riguarda Bruce Wayne. Che tipo di persona fa ciò?... Chi diventa ciò?"

L'uscita italiana Black Adam, diretto dal regista dello spagnolo Jaume Collet-Serra, è fissata per il 20 ottobre.